Allein der Begriff sollte die historische Tragweite der Aussage des Außenministers untermauern. Vor seiner Teilnahme an einem Treffen der zwölf osteuropäischen Staaten der so genannten "Drei-Meere-Initiative" in Rumänien diktierte Heiko Maaß den anwesenden Journalisten in der deutschen Botschaft in Bukarest am Dienstag seine Idee einer "Neuen Ostpolitik" in die Mikrofone.

Den Begriff hat er sich vom einstigen des SPD-Bundeskanzler Willy Brandt ausgeliehen, dessen "Ostpolitik" in den 1970er-Jahren die Annäherung zwischen BRD und DDR und die Aussöhnung Deutschlands mit Polen einläutete. In dieser Tradition will Maas nun als "Brückenbauer" zwischen den westlichen und östlichen Mitgliedern der Europäischen Union auftreten, die in vielen politischen Fragen tief gespalten sind.

Deutschland will Teil des neuen Ostbündnisses werden

Auch Ort und Zeitpunkt seiner Ankündigung hatte Maas strategisch gewählt. Kurz nach seiner Rede nahm er als erster deutscher Regierungsvertreter an einem Treffen der "Drei-Meere-Initiative" teil. Dieser informelle Zusammenschluss von zwölf Mittelost- und Südosteuropäischen Staaten wurde 2015 von Polen und Kroatien ins Leben gerufen, um die Interessen der Staaten zwischen Ostsee, Adria und Schwarzem Meer besser gegenüber den mächtigen westeuropäischen EU-Mitgliedern vertreten können. 2016 kam man erstmal in Dubrovnik zu einem Treffen zusammen.