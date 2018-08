Am Donnerstag besucht Merkel erst Georgien, am Freitag dann Armenien und am Samstag wird sie in Aserbaidschan erwartet. Dabei wird sie vor allem für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit der drei Staaten mit der Bundesrepublik und der EU werben. Alle drei sind Teil der "östlichen Partnerschaft" der EU und erhalten Finanzhilfen aus Brüssel. Doch auch andere Akteure haben ein besonderes Interesse an der Region.

Die Kaukasus-Länder liegen an der Schnittstelle zwischen verschiedenen Einflusssphären. Sowohl die direkten Nachbarn Russland, die Türkei und der Iran verfolgen hier eigene Ziele, als auch die Europäische Union und die USA. So sollen die Vereinigten Staaten offizielle und inoffizielle kleine Militärcamps, so genannte "Lily Pads", in allen drei Ländern betreiben. Diese, teils inoffiziellen, Camps sollen es der US-Armee ermöglichen, besonders schnell Truppen zu bewegen, etwa in den Nahen Osten.

Russland wiederum ist sowohl der größte Waffenlieferant von Aserbaidschan, als auch die Schutzmacht des benachbarten Armenien. Beide Länder streiten seit Jahrzehnten um die Grenzregion Berg Karabach, um die es in den 1980er und 1990er Jahren blutige Auseinandersetzungen gab. Seit 1994 gilt ein Waffenstillstand, beide Länder drohen sich gegenseitig aber immer wieder mit Interventionen.