Haben Sie mit solchen "Fällen" schon Erfahrung, dass sich Menschen in der Öffentlichkeit antisemitisch geäußert haben und durch so einen Besuch geläutert wurden?

Ja, es gibt Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Da haben Menschen mit rechtem Gedankengut am Ort selber die Dimension dessen verstanden, was sie gedacht und ausgesprochen haben. Ich will das gar nicht mit den beiden Rappern vergleichen. Aber wenn jemand, der so etwas sagt oder denkt, als junger Menschen dahin kommt und plötzlich sieht, dass die Menschen, die dort umgebracht wurden, genauso alt waren wie sie selber, beginnt er zu denken.