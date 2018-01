Tiefgreifende Regierungsumbildung in Polen

Einen Monat nach seiner Amtsübernahme hat der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki sein Kabinett umgebildet. Acht Minister wurden mit sofortiger Wirkung entlassen, verkündete Morawiecki am Mittag in Warschau. Ihre Nachfolger wurden direkt im Anschluss vereidigt. Morawiecki selbst trat offiziell von seinem Amt als Wirtschafts- und Finanzminister zurück. Dieses hatte er zuvor unter der Premierministerin Beata Szydło bekleidet, bis er diese Anfang Dezember 2017 ablöste.

In seiner Erklärung sagte Premierminister Morawiecki, durch die Kabinettsumbildung könne seine Regierung die gesteckten Ziele in den kommenden zwei Jahren besser realisieren. Diese seien vor allem die wirtschaftliche Entwicklung, sowie die innere und äußere Sicherheit des Landes. Polen stehe vor neuen Herausforderungen, so der Premier.