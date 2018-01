Tschechien Betrugsvorwürfe gegen Premier

Knapp eine Woche vor der Vertrauensabstimmung im Parlament holt den neuen tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš seine Vergangenheit als Unternehmer ein. Es geht dabei um die Vergabe von EU-Fördergeldern für ein Wellness-Zentrum, das dem Premier einst gehörte.

EU-Behörde: Babiš soll zurückzahlen

Wie das tschechische Finanzministerium mitteilte, hat das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) "Unregelmäßigkeiten" ermittelt. Der Untersuchungsbericht war bereits im Dezember an die Prager Behörde gegangen, sie hat ihn aber jetzt erst in Teilen öffentlich gemacht.



Die europäischen Antikorruptionskämpfer empfehlen in ihrem Bericht dem Finanzministerium, die gezahlten Fördermittel in Höhe von umgerechnet knapp 1,7 Millionen Euro aus dem EU-geförderten Programm zurückzuholen. Die Behörde in Prag will die Empfehlung nach eigenen Angaben auch umsetzen. Weitere Details zu den Ermittlungsergebnissen wollte die OLAF-Behörde auf Anfrage von "Heute im Osten" nicht nennen.

"OLAF" Die Abkürzung steht für "Office Européen de Lutte Anti-Fraude", übersetzt "Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung". Die Behörde in Brüssel hat als einzige in der EU den Auftrag, Betrug bei der Verwendung EU-Mitteln aufzudecken. Das Amt darf bei Ergebnissen lediglich Maßnahmen empfehlen, hat aber keine Befugnis, Straf- oder Disziplinarverfahren einzuleiten.

Babiš versteht Vorwürfe nicht

Mehrfacher Milliardär und neuer Premier: Unternehmer Andrej Babiš Bildrechte: dpa Regierungschef Babiš wiegelte am Donnerstag die Ermittlungsergebnisse ab. Im tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen sagte er, er verstünde nicht, warum ihn alle nach der EU-Antikorruptionsbehörde OLAF fragten. Er sei von den Ermittlern bislang nicht persönlich befragt worden und sei sich sicher, dass sein Name im Untersuchungsbericht gar nicht erwähnt sei.

EU-Förderung nicht für Konzern gedacht

Das Wellness-Areal "Storchennest" knapp 50 Kilometer südlich von Prag ist mit EU-Subventionen gebaut worden, die an kleine und mittlere Unternehmen ausgezahlt werden durften. Doch hinter dem "Storchennest" stand in der Vergangenheit keine mittelständische Firma, sondern der Agrofert-Konzern des mehrfachen Milliardärs. Babiš gab den Konzern im Februar 2017 ab. Tschechischen Medienberichten zufolge sitzt im Firmen-Vorstand weiterhin seine Ehefrau.



Ob es gegen Babiš zu einem Prozess in der Sache kommen wird, ist unklar. Die Polizei hat beim Parlament eine entsprechende Aufhebung der Immunität beantragt. Darüber berät derzeit ein Parlamentsausschuss, der von Babiš‘ Partei geleitet wird.

Vertrauensabstimmung über neue Regierung

Babiš spricht vor dem tschechischen Parlament. Bildrechte: IMAGO Babiš führt als Premier seit Dezember eine Minderheitsregierung seiner populistischen ANO-Partei an. Am kommenden Mittwoch – am 10. Januar – ist eine Vertrauensabstimmung geplant, die das Parlament über eine frisch zusammengesetzte Regierung routinemäßig abhalten muss. Es wird damit gerechnet, dass Babiš die Abstimmung verliert - nicht wegen der laufenden Ermittlungen, sondern weil die meisten etablierten Parteien eine Zusammenarbeit mit dem Milliardär ablehnen und er keine Mehrheit im Parlament hat. Rückendeckung bekommt der aktuelle Premier aber vom tschechischen Präsidenten Miloš Zeman. Der kündigte bereits an, ihm eine zweite Chance zur Bildung einer Regierung gewähren zu wollen.