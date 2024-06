Der Name des Festivals ist zugleich sein Leitgedanke: Das hebräische Wort für Brüderlichkeit – Achava. 2015 fanden erstmalig die Achava-Festspiele in Thüringen statt, um ein Zeichen für Toleranz und Dialog zu setzen. Neben Konzerten renommierter internationaler Künstler gehören Ausstellungen, Tanz, Theater, Gespräche und Podiumsdiskussionen sowie thüringenweite Schüler-Angebote zum Programm. Die Veranstaltungen thematisieren sowohl den Konflikt im Nahen Osten als auch die kulturelle Vielfalt in Deutschland. Neben Erfurt, Jena und Weimar sind Eisenach, Arnstadt und Bad Liebenstein weitere Austragungsorte der Festspiele.