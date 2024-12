Der erste deutsche Philosoph war ein Schuhmacher. Jacob Böhme (1575 bis 1624) lebte in Görlitz und war mit seinen faszinierenden Gedanken der Wahrheit auf der Spur. Unabhängig von einem Gott habe der Mensch die Wahl im Denken und in seinen Handlungen. Genau sagte er: "Es ist ein jeder Mensch sein eigener Gott und auch sein eigener Teufel: zu welcher Qual er sich neigt und ergibt, die ihn treibt und führt, derselben Werkmeister wird er." Das gefiel damals natürlich nicht jedem, vor allen nicht jenen, die etwas gegen frei denkende Menschen hatten. Deshalb wurde Böhme mit Schreibverbot belegt und verfolgt. Noch auf dem Sterbebett musste er sich einem Verhör stellen, sein Grab wurde von Dorfbewohnern geschändet.

Anlässlich des 400. Todestages von Böhme am 17. Dezember zeigt das Schlesische Museum in Görlitz eine Ausstellung unter dem Titel "Lilienzeit". Auf dem Weg dahin empfehle ich Ihnen das MDR-Hörspiel "Zugluft im Weltgefüge" mit großartigen Schauspieler*innen wie Birte Schnöink, Jens Harzer oder Carolin Wege. Die Autorin Ruth Johanna Benrath ist in einen Dialog mit Jacob Böhme getreten. Wundervoll ist das geworden, dass Ihnen beim Hören ganz warm werden wird. Böhme fragte auch: Ob der Himmel genug Platz im Mund des Menschen habe. Hat er? Zumindest endet die Silbe Him an den Lippen, aber mel öffnet sie wieder. Doch hören Sie selbst: