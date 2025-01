Es ist schon alle Jahre wieder verrückt, so ein frisches, neues Jahr. Zum einen frage ich mich, wie das alte Jahr eigentlich so schnell vergehen konnte. Zum anderen liegen so viele Hoffnungen, Wünsche, Ideen und Visionen auf 2025. Klar könnten wir uns nun gemeinsam hinstellen und sagen: Pah, ein neues Jahr, was hat das schon zu sagen? Viel lieber möchte ich Sie aber dazu einladen, das erste Wochenende 2025 – diesen kurzen Moment, bevor der Alltag wieder richtig startet – für sich zu nutzen.



Um über das vergangene Jahr nachzudenken und in all der Schwere, die uns oft beschäftigt hat, den Lichtmomenten nachzufühlen. Um auf das neue Jahr zu blicken und zwischen allen Unsicherheiten auch Vorfreude zuzulassen, auf all das Schöne, was da kommen mag. Und um vielleicht darüber zu philosophieren, wie verrückt das Konzept Zeit eigentlich ist. Was uns zu unseren Wochenendtipps führt, die die Vergangenheit wie die Zukunft beleuchten – oder die Zeit gänzlich vergessen lassen.