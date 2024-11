Mit einem warmen Punsch in der Hand durch alte Kasematten streunen, im Scherenschnittkino die schönsten Märchen bestaunen und festlichen Orgelklängen in Sachsens ältester Garnisonskirche lauschen: Die Adventswochenenden auf der Festung Königstein sind alle Jahre wieder ein besonderes Erlebnis. Schon von weitem ist die hoch über der Elbe thronende Burg im adventlichen Glanze zu sehen. Wer genug geschlemmt, gebummelt und weihnachtlicher Musik gelauscht hat, genießt in der Sonderausstellung "Entlang der Elbe – das alte Sachsen in Gemälden der Sammlung Wolfgang Donath" außergewöhnliche Perspektiven auf das Umland oder reist in den weiteren Ausstellungsräumen durch die Geschichte der herrlichen Festungsanlage.