Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

8. September 2024 Tag des offenen Denkmals in Sachsen-Anhalt: Geheimtipps für außergewöhnliche Erlebnisse

04. September 2024, 04:00 Uhr

Am 8. September lädt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bundesweit zum Tag des offenen Denkmals ein. Ziel ist, kulturelles Erbe, dass sich in Bauwerken manifestiert hat, ins Bewusstsein zu rücken. 2024 steht der Tag unter dem Motto "Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte". Es geht um Denkmale, die Orte, Landschaften, aber auch Menschen prägen, und um die Geschichten, die sie über die Zeit ihrer Entstehung und die Menschen, die sie errichtet haben, erzählen. Ob in Salzwedel, Magdeburg, Halle und Merseburg, im Harz, in Hettstedt oder Bad Kösen – in Sachsen-Anhalt gibt es viel zu entdecken! Das sind unsere Tipps: