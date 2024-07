Adresse:

Landesmuseum für Vorgeschichte

Richard-Wagner-Straße 9

06114 Halle (Saale)



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 bis 18 Uhr

Montag: nur nach Voranmeldung (Gruppen, Führungen)

Jedes Jahr jeweils am 24. Dezember und am 31. Dezember geschlossen.



Ab dem 5. August 2024 wird der Bereich "Bronzerausch" (Raum 7) geschlossen – in diesem Abschnitt finden umfangreiche Umbaumaßnahmen statt. Der Zugang zur Himmelsscheibe von Nebra ist weiterhin möglich.



Eintritt:

Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro

Kinder (0 bis 5 Jahre) freier Eintritt

Kinder/Jugendliche (6 bis 18 Jahre) 3 Euro

Familienkarte: 2 Erwachsene mit zugehörigen Kindern 22 Euro

Familienkarte: 1 Erwachsene*r mit zugehörigen Kindern 11 Euro



Veranstaltungen:

Jeden Samstag: Führung für kleine und große Archäolog*innen zur Lebensweise der Urmenschen und ihrer großen tierischen Mitbewohner.

Führung für kleine Archäologen (5 bis 7 Jahre): von 10:15 bis 11:15 Uhr

Führung für große Archäologen (8 bis 11 Jahre): von 11:30 bis 12:30 Uhr

Dauer: 1 Stunde

Kosten: 2 Euro pro Kind



Jeden letzten Sonntag im Monat: Familiennachmittage

Kosten: 10 Euro plus Eintritt (maximal 2 Erwachsene, jeder weitere Erwachsene 3 Euro plus Eintritt)

Bitte rechtzeitig anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist!



Barrierefreiheit:

Alle Ausstellungsbereiche können auch von Menschen mit besonderen Bedürfnissen besucht werden.

Der Zugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität befindet sich am Nebeneingang des Museums, Richard-Wagner-Straße 9.

Zwei Behindertenparkplätze befinden sich in der Mozartstraße auf der Rückseite des Landesmuseums beiderseits der Toreinfahrt.