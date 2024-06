Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Erfrischende Kulturorte Sonne, Sommer, Hitze: Kühle Ausflugsziele für Kultur in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

28. Juni 2024, 16:19 Uhr

Wenn die Sonne brennt und die Temperatur auf über 30 Grad steigt, sehnen sich viele nach Abkühlung. Und die gibt es nicht nur im Freibad oder am See. Wir verraten Ihnen, welche Kulturorte rund um Magdeburg, Weimar und Leipzig Zuflucht vor der Hitze bieten. Unter unseren Empfehlungen für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für den Sommer 2024: Spannende Ausstellungen in klimatisierten Museen, Entdeckungstouren durch die kalten Gemäuer verwunschener Burgen, Schlösser und Ruinen und Ideen für einen Familienausflug zu schattigen Plätzchen in die Natur.