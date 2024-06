Das Zeiss-Planetarium in Jena wurde 1926 eröffnet und gehört zu den ältesten Planetarien der Welt. Allein das macht es zu einem empfehlenswerten Ausflugsziel, in dem die Sonne nicht scheint. Interessierte können hier aber nicht nur die Welt der Sterne, Galaxien und Planeten entdecken, sondern die riesige Kuppel bietet besondere Erlebnisse: So lassen 360-Grad-Filme das Publikum in magische Welten eintauchen. Die Astroshow "Explore" taucht in die Geschichte der Astronomie ein, das Familienprogramm "Dinosaurier" begibt sich auf Zeitreise in die Urzeit und eine besondere audiovisuelle Reise gibt es durch Pink Floyds Album "The Dark Side of the Moon", das vor 50 Jahren erschien. Bei den Planetarium Concerts im September spielen Deine Lakaien.

Bildrechte: Planetarium Jena / Stefan Harnisch, Robert Sawallisch