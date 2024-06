Kühlere Kulturorte als jene unter Tage werden Sie an heißen Sommertagen wohl kaum finden. Etwa eine Stunde von Halle entfernt befindet sich das Schaubergwerk Röhrigschacht in Wettelrode. Bei einer konstanten Temperatur von 14 Grad unter Tage können Besucherinnen und Besucher mit einer originalen Schachtförderanlage 283 Meter tief hinabfahren, um der Geschichte des Mansfelder Kupferschieferabbaus am Originalschauplatz nachzuspüren. Die abenteuerlichste aller Expeditionen ergründet die wasserdurchfluteten Bereiche im tiefsten Inneren des Schachts per Kanu.

Rund um Leipzig bietet das Leipziger Neuseenland Abkühlung an heißen Tagen. Geflutete Tagebaurestlöcher wie der Kulkwitzer See oder der Cospudener See garantieren nicht nur Badespaß, sondern zählen auch zu den Gewässern mit der besten Wasserqualität Deutschlands. Regelmäßig finden hier zudem Kulturveranstaltungen wie Festivals und Konzerte statt.

An heißen Tagen können Sie auch in Kirchen Zuflucht vor der Hitze suchen. Die Nikolaikirche ist Leipzigs ältestes und größtes Gotteshaus und neben der Thomaskirche die bekannteste Kirche der Stadt. Doch auch weniger bekannte Sakralbauten im Leipziger Umland sind einen Besuch wert, so wie die Bergkirche in Beucha, die auf einem Felsen über einem kleinen Steinbruchsee thront. Baden ist darin offiziell übrigens nicht erlaubt, die Einheimischen nutzen den See trotzdem zur Abkühlung.

In Halle lohnt immer ein Ausflug in den Dom, dessen dicke Gemäuer für angenehme Temperaturen im Inneren sorgen. Beeindruckend sind nicht nur die ineinander übergehenden Stilelemente von Gotik und Renaissance. Auch die Akustik ist bemerkenswert und macht den Dom zu Halle zum begehrten Veranstaltungsort für Konzert- und Theateraufführungen. Nicht außer Acht zu lassen ist außerdem der 17-teilige Standbilder-Zyklus an den Pfeilern, das originalgetreu restaurierte Chorgestühl und die reich verzierte Kanzel.