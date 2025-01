Bildrechte: Imago/PantherMedia / Anna Grigorjeva

Sachsen-Anhalt Winterferien: 20 Tipps für Kinder – Spielen, Basteln und raus in die Natur

29. Januar 2025, 12:07 Uhr

Vom 27. bis 31. Januar 2025 sind Winterferien in Sachsen-Anhalt. Wer nicht verreist, findet tolle Ausflugsziele und Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Familien. Archäologie-Fans können das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, die Arche Nebra und das Winckelmann-Museum in Stendal besuchen. Kreative Kids erleben Workshops im Theater Magdeburg und der KinderDomBauhütte in Naumburg. Abenteuer an der frischen Luft warten bei Winterwanderungen im Harz und Fläming.