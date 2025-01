Mit der Ausstellung "Spielzeug aus eigener Hand" 1910 in Berlin wurden ihre Puppen über Nacht berühmt. Damals ein Novum waren sie weich und anschmiegsam: "Kinder für Kinder". In der Kurstadt Bad Kösen baute sie ihre erste Werkstatt auf, in der sie mehr als 15 verschiedene Puppentypen fertigte, von kleinen Puppenstubenfiguren bis zu beweglichen Schaufensterfiguren wie im Bild. Heute erinnert eine Dauerausstellung im Romanischen Haus an die wohl bedeutendste Bürgerin der Kurstadt, die insgesamt 38 Jahre ihres Lebens hier verbrachte, bis sie 1950 aus Angst vor Enteignung in den Westen flüchtete. Das Museum zeigt außerdem Ausstellungen zur Geschichte Bad Kösens, zur Salinetechnik und zum nahe gelegenen Kloster Pforta.