Im Dezember 2022 wurden Benin-Bronzen an Nigeria zurückgegeben. In Deutschland hatte man erwartet, dass die ehemalige Raubkunst der Öffentlichkeit in einem neuen Museum zugänglich gemacht wird. Bisher ist das nicht passiert. Nun hat der scheidende Staatspräsident Nigerias angekündigt, dass die Bronzen in den Besitz des Oberhaupts der früheren Königsfamilie Benins, den sogenannten Oba, übergehen sollen – womit sie privatisiert würden. Auch aus den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) sind Benin-Bronzen zurückgegeben worden. Marion Ackermann, Direktorin der SKD erklärt die Situation im Interview.