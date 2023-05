Nachhaltiger Umgang mit Fundstücken

Hier geht es um Natur- und Tierfotos aus Nordamerika. Die Marlene Zoë Burz auch nicht vor Ort und selbst geschossen, sondern aus einem alten, leicht vergilbten Bildband abfotografiert hat, einem Zufallsfund auf der Straße. Fotos von Fotos also, auch hier leicht verfremdet, indem etwa an Linol- oder Scherenschnitte erinnernde Hände in die vorhandenen Fotos montiert wurden. Das Fremde wird zum eigenen gemacht. Das Prinzip Aneignung künstlerisch bewusst und nachhaltig für die eigene Sache genutzt. Kann man nachvollziehen, muss man nicht schön finden. Doch im Raum drei der Ausstellung kommt dann endlich Glanz in die Hütte.

Marlene Zoë Burz bearbeitet ihre Fotografien – etwa mit goldener Farbe. Bildrechte: Wolfgang Grau

Ausstellung "Leftover Love" zeigt reproduzierte Tierfotos

An den Wänden wieder reproduzierte Tierfotos aus längst vergangener Zeit. Junge Raubkatzen machen sich über ein gerissenes Tier her. Kleine niedliche Racker mit blutverschmierten Schnauzen gucken interessiert in die Kamera und uns vom Wallpaper-Format entgegen. Doch dabei hat es Marlene Zoë Burz nicht belassen. Vor den Fototapeten an den Wänden breiten sich auf dem Galerieboden goldene Umrisse von weiteren Tieren aus.