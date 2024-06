Die Jazztage Dresden haben sich zum größten Jazzfestival Deutschlands entwickelt. Jedes Jahr im Herbst wird neben den nationalen und internationalen Größen der Jazz- und Weltmusikszene auch aufstrebenden Künstlern und Ensembles eine Bühne geboten. In den Programmen lotet das Festival die gesamte Bandbreite des Genres aus, nimmt Crossover-Projekte und neue Entwicklungen in den Fokus. Gerne und bewusst werden scheinbare Grenzen überwunden – so gewinnt das Festival nationale und internationale Strahlkraft und lockt Künstler aus aller Welt sowie zehntausende Besucher nach Dresden.