Bildrechte: Balance Film/TrickStudio Lutterbeck / FILM BILDER / ARD / MDR/ WDR / SWR

"Fritzi und Sophie" in der ARD Mediathek 5 Gründe, mit dieser Serie das Ende der DDR aus Kinderperspektive zu sehen

Hauptinhalt

03. Oktober 2024, 04:00 Uhr

Die Serie "Fritzi und Sophie" erzählt die Friedliche Revolution 1989 in Leipzig aus Kinderperspektive. Nachdem Fritzis beste Freundin Sophie in den Westen fliehen musste, besucht Fritzi unbeabsichtigt die Leipziger Nikolaikirche und nimmt teil an einer Bewegung, die die Grenze zwischen der DDR und BRD und zwischen den zwei besten Freundinnen zu Fall bringt. Auf beeindruckende Weise schafft es die Animationsserie, die politischen Geschehnisse in eine mitreißende Geschichte für Kinder und ihre Familien zu verpacken. Fünf Gründe, sie selbst in der ARD Mediathek zu sehen: