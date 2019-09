Zum Zeitpunkt der Hochzeit präsentierte August der Starke darin den Staatsschatz in Form von außerordentlich kostbaren monumentalen Silbergefäßen. In den 1730er-Jahren, unter August III., wurde aus dem Silberbuffet ein Porzellankabinett. Der rekonstruierte Raum zeigt einzigartige Meisterwerke der Meissener Manufaktur, wie die plastisch überbordenden Elementvasen von Johann Joachim Kändler, die nach mehr als 75 Jahren im Depot an ihren ursprünglichen Ausstellungsort zurückkehren.

Die Textilmanufaktur der halleschen Kunsthochschule Burg Giebichenstein: Seit 2016 wurde in Handarbeit die textile Raumausstattung angefertigt. Bildrechte: Matthias Ritzmann

Im Zweiten Weltkrieg wurde diese Festetage zerstört. 1997 beschloss die Sächsische Staatsregierung, sie bis ins kleineste Detail wieder auferstehen zu lassen. 300 Handwerksbetriebe aus ganz Europa, die die jahrhundertealten Techniken noch beherrschen, arbeiteten gemeinsam an diesem Projekt.



Auch die Textilmanufaktur der halleschen Kunsthochschule Burg Giebichenstein beteiligte sich an der fadengenauen Rekonstruktion der textilen Ausstattung des Paradeschlafzimmers. Vierzehn Mitarbeiter stickten nach historischem Vorbild Samtapplikationen auf in Frankreich hergestellten Goldbrokat. Weiterhin wurden unter anderem Bett- und Fenstervorhänge, Bettkränze, Portieren sowie Wandbehänge akribisch und detailgenau in der Textilmanufaktur rekonstruiert.