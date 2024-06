Jedes Jahr im Sommer wird der berühmte Komponist Johann Sebastian Bach, der fast die Hälfte seines Lebens in Leipzig verbracht hat, mit dem Bachfest Leipzig geehrt. Die Authentizität des Ortes mit dem Grab in der Thomaskirche, seinem Denkmal davor oder der Thomasschule zieht ein internationales Publikum ebenso an, wie Stars der Musikszene. Gespielt wird an den historischen Wirkungsstätten Bachs. Die Zuschauer erwartet ein Mix aus weltlichen und Kirchenkonzerten, atmosphärischen Jazz-Interpretationen, Kammerkonzerten, Open-Air-Veranstaltungen sowie Konzerten für Kinder.