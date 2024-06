Zu den Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt treffen sich jedes Jahr im November Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, Komponisten, Regisseure, Sounddesigner, Cineasten und Musikliebhaber sowie der Nachwuchs der Branche zu einem gemeinsamen Kongress in Halle. Neben Vorträgen und Workshops steht auch die Verleihung des deutschen Filmmusikpreises auf dem Plan. Zum Abschluss gibt die Staatskapelle Halle in einem großen Galakonzert filmmusikalische Werke zum Besten. Das Konzert, das sich nicht nur an die Teilnehmer des Kongresses richtet, sondern offen für alle ist, wartet alljährlich mit spannenden Uraufführungen und internationalen Stars auf.