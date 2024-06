"Ohren auf und Decke mitbringen!", heißt es jedes Jahr im Juli in Leipzig. Seit 2003 lädt der Hörspielsommer Leipzig zum Open Air ein, laut Veranstalterangaben Deutschlands größtes Festival für dieses Genre. Im Richard-Wagner-Hain werden Live-Veranstaltungen, Themenabende und Kinderprogramm geboten. Der Hörspielsommer ist aber auch für Autoren, Regisseure und Produzenten interessant. Zum Festival gehört der Internationale Hörspielwettbewerb in Zusammenarbeit mit der Buchmesse Leipzig sowie ein Kinder- und Jugendhörspielwettbewerb. Beide sind thematisch offen und richten sich an den Nachwuchs unter den Hörspielmachern.