In Dessau erinnert heute das Kurt-Weill-Zentrum an den berühmten Komponisten und Sohn der Stadt. Hier wird einmal im Jahr auch das internationale "Kurt Weill Fest Dessau" organisiert. In der Stadt und der Umgebung wird jeden März ein Programm angeboten, das sich, Weills Ästhetik folgend, um Genregrenzen wenig schert. Neben klassischer Musik stehen Chanson, Jazz und Neue Musik auf dem Programm. Darüber hinaus erwarten das Publikum Filme, Führungen an Kurt Weills Dessauer Wirkungsstätten, Ausstellungen und Vorträge.