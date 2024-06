Einmal im Jahr, am 21. Dezember, verwandeln sich unterschiedliche Orte in Stadt und Land in temporäre Kinos. Dort, aber auch in vielen "echten" Kinos bestimmt dann das kurze Format den Spielplan. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finden am Kurzfilmtag über 100 Veranstaltungen und damit mehr als ein Viertel aller Events statt. Jede*r kann eine eigene Veranstaltung auf die Beine stellen und fertig zusammengestellte Filmprogramme, Vorfilme oder eigene Filme zeigen – egal ob für 5, 50 oder 500 Besucher. Oft wird daraus ein Event mit Filmemachern, Live-Musik sowie Getränken und Snacks.