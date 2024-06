Jedes Jahr im Oktober lädt die Lachmesse Künstler aus dem In- und Ausland in die Messestadt. Mit mehr als 100 Veranstaltungen bietet das Festival einen Mix aus politischer Satire, literarischen Programmen, Comedy, Musik und Theater. Zum Auftakt wird alljährlich der "Leipziger Löwenzahn" verliehen. Der begehrte Kleinkunstpreis ehrt das beste Festivalprogramm des Vorjahres und setzt Maßstäbe für den aktuellen Jahrgang. Nach elf Tagen verabschieden sich die Akteure mit einer großen Lachmesse-Gala in der Leipziger Oper.