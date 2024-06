Der Sächsische Literaturrat versteht sich als Informations- und Vernetzungszentrum in Sachen Literatur in und aus Sachsen. Vom Haus des Buches in Leipzig aus koordiniert, initiiert und pflegt der Sächsische Literaturrat die Lobbyarbeit für die Literatur im Allgemeinen und für die Autoren und Übersetzer aus dem Freistaat im Besonderen. Dies geschieht in Form von Lesungen, Lesereihen und Literaturfestivals, Buchdiskussionen, Fortbildungen und Informationsveranstaltungen sowie Publikationen – vom Faltblatt "Sächsischer Bücherkoffer" mit Neuerscheinungen bis zum Podcast über die Sächsische Literaturszene.