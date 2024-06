Goethe, Schiller, Wieland, Liszt, Nietzsche, van de Velde oder Gropius als Vertreter der Klassik und klassischen Moderne haben Weimar nachhaltig geprägt und ziehen jährlich mehr als 700.000 Besucher an. So wundert es nicht, dass die Klassik Stiftung Weimar ein Ensemble von etwa 27 historischen Häusern, Schlössern, Museen, Forschungseinrichtungen und Parkanlagen in und um Weimar betreuen kann. Auch eine Kunstsammlung zählt dazu. Zwölf Denkmäler gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO, zum Beispiel die Wohnhäuser von Goethe und Schiller, die Anna Amalia Bibliothek und der Park an der Ilm. Mit dem Weimarer Stadtschloss hat die Verwaltung selbst einen repräsentativen Stammsitz gewählt.