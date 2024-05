Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Konzert, Puppentheater sowie Kinder- und Jugendtheater – als das einzige Fünf-Sparten-Haus Thüringens mit eigenem Ensemble decken die Theater Altenburg-Gera die breite Palette der darstellenden Kunst ab. 1995 fusionierten die beiden Häuser, das Theater in Gera und das prunkvolle Haus in Altenburg, welches derzeit aufwendig saniert wird. Ein Markenzeichen des Theaters Altenburg-Gera sind die alljährlich stattfindenden Bauernhofkonzerte auf privaten Höfen bei Kaffee und Kuchen. Auch das am "Tag des offenen Denkmals" stattfindende kostenlose Marstallkonzert in Altenburg ist beim Publikum beliebt.