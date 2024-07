Bildrechte: DRA

Literaturtipp Drei Bücher von Brigitte Reimann, die man gelesen haben sollte

Hauptinhalt

21. Juli 2024, 04:00 Uhr

Brigitte Reimann ist zu ihren Lebzeiten eine der schillerndsten Schriftstellerinnen der DDR. 1933 geboren in Burg bei Magdeburg, lebt sie später in Hoyerswerda und Neubrandenburg. Als sie 1973 mit nur 39 Jahren an Krebs stirbt, hat sie einige wichtige Romane geschrieben, in deren Mittelpunkt oft Frauen und deren Drang nach Emanzipation stehen. Ihr bekanntester Roman "Franziska Linkerhand" bleibt leider unvollendet. Am 21. Juli hätte Brigitte Reimann Geburtstag gehabt. Wir erinnern mit drei Büchern an sie, die bis heute berühren: