Mathe ist ja so ein Thema. Kann man lieben, kann man hassen, kann man nix mit anfangen. Die beiden Hauptfiguren in Alina Bronskys neuem Roman sind Mathefreaks. Allerdings könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Oscar, 16 Jahre alt und von blauem Blut, hat kurzerhand ein paar Schulklassen übersprungen und studiert Mathe an der Uni. Neurotiker, ADHSler, leicht autistisch und vor allem extrem überheblich ob seines hellen Verstandes.



Moni Kosinsky dagegen hat drei Enkel, ein paar Kilo und farbenfrohe Kleider zu viel, und macht sich neben ihren Mini-Jobs daran, endlich ein Mathestudium zu meistern. Ihrer Familie verschweigt sie ihre Ambitionen, was später zu allerhand Verwerfungen führt – erst aber freunden sich Oscar und Moni an, was ein ziemlich aberwitziges Geschehen ist.

Alina Bronsky, die Bestseller-Autorin, führt in ihrem Campusroman in gleich mehrere Welten, die sich über die Mathematik begegnen. Adel und Prekariat, Dünkel und Lebenstüchtigkeit. Wie Oscar und Moni ihre jeweils von der Gesellschaft gesetzten Grenzen überschreiten und gemeinsam nicht nur die Rätsel der mathematischen Welt lösen, ist unheimlich witzig und schnell geschrieben, ein Pageturner nicht zuletzt über Wurzeln und Flügel.

Angaben zum Buch Alina Bronsky: "Pi mal Daumen"

Kiepenheuer & Witsch Verlag

Erscheint am 15. August 2024

272 Seiten, gebunden

ISBN: 978-3-462-00425-0

24 Euro

Der Morgen ist immer weiser als die Nacht, so sagt es eine gründliche Erfahrung. In der Nacht kommen mit den Schatten die eigenen Schatten ins Gemüt, lassen die Gedanken kreisen und plötzlich nicht mehr wissen, ob es sie überhaupt gibt, die Helligkeit. Geht die Sonne morgen wieder auf? Daran zu glauben, heißt Zuversicht haben, und um die geht es in Stefanie Jakschs klugem und optimistisch anregendem Buch, in dem sie der Katastrophenlage unserer Welt in der Klima- und Gesellschaftskrise den Widerstand der Helligkeit entgegensetzt.

Gleich einem Stundenbuch schreibt Stefanie Jaksch sich an das Helle heran, beginnend um drei Uhr nachts, schlaflos, gedankenverloren, und endend um acht Uhr morgens mit dem ankommenden Tag. Sie findet die Dunkelheiten der Einsamkeit und Frauenfeindlichkeit, des Nationalismus, des Ageism und vieles mehr – und setzt der Furcht ein anderes Fühlen entgegen, Lichtfiguren und eine radikale Zuversicht, so wie sie im Titel steht. Ein essentieller Essay, der vielleicht nicht besser schlafen lässt, aber doch hoffnungsvoller wach sein.

Angaben zum Buch Stefanie Jaksch: "Über das Helle. Radikale Zuversicht in herausfordernden Zeiten"

Haymon Verlag

Erscheint am 29. August 2024

216 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-7099-8237-2

22,90 Euro

Möwen können ganz schön nerven. Wenn man zum Beispiel mit einem Heringsbrötchen auf der Strandpromenade spaziert. Am besten ist man da zu zweit: die eine isst, die andere passt auf. Aber die Futterattacken sind natürlich nur ein kleiner negativer Seitenaspekt dieser ansonsten mit Sehnsucht und Meer verknüpften Vögel. Holger Teschke nimmt in seinem Portrait dieser Tiere mit in die Mythologie und Biologie, in die Kolonien und Kulturgeschichte.

Mit seinem Buch in der Hand wird der Urlaubsblick auf die wachsamen Charaktervögel ein definitiv anderer: so lernen wir, wie ihre Flugkunst zu bewerten ist, knien uns in die Musikalität ihres "kiau, kiaus", wissend, dass in jeder Möwe die Seele eines toten Seemanns haust. Holger Teschke, der schon ein sehr persönliches und lesenswertes Portrait über die Heringe geschrieben hat, ist auf Rügen geboren und fuhr auf Fischkuttern zur See – näher kann man den Möwen vermutlich nicht kommen. Und er weiß es zu erzählen: Nach diesen knapp 120 Seiten ist man Möwen-Ultra, ob man will oder nicht.

Angaben zum Buch Holger Teschke: "Möwen. Ein Portrait"

Hg. von Judith Schalansky

Matthes&Seitz Verlag, 2024

119 Seiten, gebunden

ISBN: 978-3-7518-4015-6

22 Euro