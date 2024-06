"Sie sehen aus wie ein Kammermusik-Ensemble, machen aber Musik wie eine Band", so moderierte Thomas Gottschalk das Ensemble Spark an, als es den "Echo Klassik" abgeräumt hat. Die fünf Musikerinnen und Musiker bringen klassische Musik und Pop zusammen und spielen beim diesjährigen Bachfest sowohl Bachstücke als auch Beatlessongs, wie "Lucy in the Sky with Diamonds": Ein fulminanter Klang aus Flügel, Flöten und Streichern. Nach einer Führung durch den Leipziger Zoo sind sie in der Kiwara-Lodge zu erleben.

Bildrechte: Spark