Diversity-Tag am 23. Mai 2023 Barrierefrei ins Museum und Theater: Inklusive Kultur in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Ob Ausstellungen in Leichter Sprache, Theater mit Audiodeskription oder Kino mit Gebärdensprache – kulturelle Einrichtungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben für Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen oder kognitiven Beeinträchtigungen viele barrierefreie Angebote. Zum Diversity-Tag am 23. Mai 2023 haben wir inklusive Kulturangebote von Museen, Theatern und Bibliotheken und sowie Burgen und Schlössern von Dresden über Magdeburg bis Erfurt für Sie herausgesucht: