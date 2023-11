Bach-Fans aus Australien, Paraguay oder Malaysia

Ob Kaffeehausbesitzer, Palliativkrankenschwester oder IT-Techniker – die Doku porträtiert Menschen aus Ländern, in denen Bach noch nicht so lange als Musiker präsent ist wie in Deutschland oder Europa. Sie kommen aus Neuseeland, Australien, Paraguay oder Malaysia. Die Kontakte konnte die Regisseurin beim Leipziger Bachfest knüpfen, das 2020 unter dem Motto "We are family" Bach-Chöre und Bach-Ensembles aus aller Welt eingeladen hat.

Alle Protagonistinnen und Protagonisten des Films sind Mitglieder aus Laienensembles. "Dass Profi-Musiker Bach gut finden, das liegt irgendwie auf der Hand", so die Regisseurin. Aus eigener Chor-Erfahrung weiß sie: "Bach zu singen, ist schwer. Da muss man schon ein bisschen Vorkenntnisse haben oder ganz viel Liebe und Energie reinstecken, um diese Werke einzustudieren." Es habe sie neugierig gemacht, wer diese Menschen sind, für die der berühmte deutsche Komponist in der Freizeit zum Lebensmittelpunkt gehört. Bildrechte: schmidtFilm, Weltkino

Universelle Botschaft von Bachs Musik

Jeder von ihnen hat eine andere Beziehung zu Bach: Den einen tröstet die Musik, für den anderen hat sie eine politische Bedeutung oder eine therapeutische Komponente. Protagonistinnen aus der Schweiz hätten einen anderen Anknüpfungspunkt zu Bach als ein Schwarzer Musiker aus Südafrika.

Bildrechte: schmidtFilm, Weltkino

Dass die Texte des Komponisten auf Deutsch verfasst sind, ist für Sängerinnen und Sänger weltweit kein Problem. "Sie verstehen die Aussage der Musik über die Noten", so Regisseurin Anna Schmidt. Bachs Texte wurden ihnen zwar übersetzt: "Aber da die Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen und Religionen kommen, können ganz viele mit dem Christentum in dem Sinne auch nicht so viel anfangen und erfassen die Aussage und die Botschaft dieser Musik – die eine sehr, sehr universelle ist – über die Musik."

Faszination für Bachs Musik über Leipzig hinaus

Was ist es also, was die Menschen aus der Doku an Bach begeistert? Viele sagen laut Anna Schmidt, dass seine Musik für sie etwas Überirdisches habe, "dass Bach sie in emotionale Zustände führt, die man mit anderer Musik nicht erreicht". Erklären könne das aber niemand ganz genau. "Warum diese große Faszination für Bach da ist, bleibt eigentlich ein Geheimnis. Und das ist auch die Magie, finde ich, die Bachs Musik umgibt. Und dieses bleibt am Ende auch einfach eine Magie." Bildrechte: schmidtFilm, Weltkino

Trotz aller Unterschiede mit Blick auf Kultur, Herkunft oder Beruf singen am Ende alle Protagonistinnen und Protagonisten gemeinsam in der Leipziger Thomaskirche. Es herrscht Harmonie. Ein südafrikanischer Protagonist erklärt das im Film so: "Wenn alle Menschen Bach singen oder hören würden, wäre die Welt ein besserer Ort". Seine Begründung laut Regisseurin Anna Schmidt: "Weil man, wenn man Bach singt, genau aufeinander hören muss und alle Stimmen gleichberechtigt sind [...] und es nicht möglich ist, dass sich eine Stimme über die andere erhebt."

Angaben zum Film Dokumentarfilm "Living Bach"

MDR/ARTE

Deutschland 2023

Regie: Anna Schmidt

Darsteller: Thabang Modise, Lee Hai Lin, David Portillo, Kazuko Navata

Lauflänge: 114 Minuten

Kinostart: 30. November 2023