Dazu kommt: Solopartien sind meist so komponiert, dass sie sich auch angenehm singen lassen. Bei mehrstimmigen Chorsätzen dagegen haben die Komponisten dafür weniger Freiheiten, weil sie sogenannte Stimmführungsregeln beachten müssen: Bestimmte melodische Bewegungen etwa im Sopran haben zur Folge, dass an derselben Stelle in den anderen Stimmen nicht mehr jeder beliebige Ton benutzt werden darf. Diese Regeln sichern einen tollen Gesamtklang – bescheren den Chorsängerinnen und -sängern aber eben manchmal sehr sperrige Partien.

Voraussetzung Gesangsstudium

Wegen dieser Anforderungen braucht man in der Regel ein abgeschlossenes Gesangsstudium, um in einem professionellen Chor zu singen. Einen Master-Studiengang speziell für Chorgesang gibt es bundesweit nur in Dresden – Staatsopernchor-Direktor Kellinghaus ist einer der Studiengangsleiter. Das Besondere an diesem Master ist, dass die Studierenden an Proben des Staatsopernchores teilnehmen – und sogar an Vorstellungen in der Semperoper.

Durch diese Praxis haben sie aus Sicht von Kellinghaus sehr gute berufliche Aussichten: "Wir erleben sehr oft, dass Sängerinnen und Sänger ihren Studiengang hier gar nicht zu Ende machen, sondern quasi schon vor Ende dieses Studiengangs eine feste Stelle in einem Chor anderswo bekommen."

Bessere Karrierechancen

Die Altistin Bettina Denner ist erfahrene Solistin in Oper und Konzert, hat aber auch viele Jahre im MDR Rundfunkchor gesungen. Solistisch Karriere zu machen sei heutzutage schwierig, sagt Denner, weil es nur wenige freie Positionen gebe.



Anders sei es bei Chören: Dort gebe es ein großes Angebot, "von einer kleinen Chorstelle bis zu einer Fünf-Sterne-Chorstelle. Wenn jemand wirklich toll ist und das Ziel hat, im MDR oder in der Dresdner Oper im Chor zu landen, dann ist das eine tolle Berufsperspektive", so Denner. Wer das schaffe, könne "sehr gut verdienen" und "sehr glücklich sein mit seiner Tätigkeit". Die Altistin Bettina Denner hat sowohl als Solistin als auch als Chorsängerin Karriere gemacht. Heute ist sie unter anderem Stimmbildnerin für den Thomanerchor Leipzig. Bildrechte: Johannes G. Schmidt

Wahres Gesangstalent zeigt sich früh

Doch in welchem Alter und woran erkennt man, ob jemand das Zeug zum Profi hat? Bettina Denner arbeitet auch als Stimmbildnerin für den Leipziger Thomanerchor. Schon bei Kindern in der 4. Klasse erkennt sie "deutliche Unterschiede, wer ausgezeichnet ist und wer gutes Mittelmaß". Doch für eine endgültige Aussage ist es dann noch zu früh, zumal gerade bei Jungs später noch der Stimmwechsel ansteht.

Etwa im Alter von 16 Jahren, meint Denner, "kann man wirklich sagen: Das könnte eine Karriere werden". Sie erkennt das einerseits am Timbre, also der individuellen Klangfarbe, die sich kaum beeinflussen lässt. Ein anderes Kriterium ist der sogenannte "Stimmschluss", den man trainieren muss. Ist er gut, klingt die Stimme klar. Bei schlechtem Stimmschluss beschreibt Denner den Klang als "hauchig" – es ist zu viel Luft dabei.

Im Chor zählt die Gemeinschaft

Solisten bräuchten für eine Profi-Karriere neben den stimmlichen und musikalischen Fähigkeiten auch den Willen, "sich alleine vor die vielen Menschen zu stellen und zu singen" – und für die Oper natürlich Freude am Schauspiel, weiß die Sängerin.