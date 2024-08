Bildrechte: imago/imagebroker

Empfehlungen Konzerte in Jena: 5 tolle Musik-Acts im August 2024

Hauptinhalt

01. August 2024, 13:23 Uhr

Unsere Tipps für außergewöhnliche Konzerte im August in Thüringen: In die Kulturarena Jena kommen unter anderem das schwedische Ausnahmetalent Anna Ternheim, die Hamburger Band Kettcar und das französische Trio Lehmanns Brothers. Zudem begeben sich Woods Of Birnam auf die Suche nach Shakespeare. Dead On A Sunday erfinden ihr eigenes Genre Bob-Core. Diese Übersicht wird immer vor Beginn eines Monats aktualisiert, damit Ihnen kein Konzert-Highlight entgeht!