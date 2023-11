Annett Louisan, geboren in Havelberg in Sachsen-Anhalt, gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Stimmen Deutschlands. Ihre Hits "Das Spiel" oder "Drück die 1" kennt fast jede*r. Mit ihren Songs zwischen Chanson und Pop begeistert sie seit fast zwanzig Jahren ihr Publikum. Aktuell ist Louisan mit ihrem zehnten Album "Babyblue" auf Tour, auf dem sie vom Blues in der Mitte des Lebens und über das Älterwerden singt. In Erfurt präsentiert sie ihre neuen Songs live in der Messehalle.