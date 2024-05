Das "a cappella"-Festival für Vokalmusik Leipzig vereint Alte Musik, Folk, Filmmusik, Jazz und multimediale Performances – einziges Instrument ist die menschliche Stimme. Ins Leben gerufen vom Leipziger Ensemble amarcord, ist das Festival jedes Jahr im Mai Anlaufpunkt für internationale Spitzengruppen. Traditionell eröffnet amarcord als Gastgeber das Festival mit einem Konzert am Freitag, gefolgt von einer Woche mit Veranstaltungen an verschiedenen Orten in Leipzig. Begleitend findet jedes Jahr der internationale A-cappella-Wettbewerb statt, der sich an junge Vokalensembles aller Stilrichtungen richtet.