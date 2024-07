Für sein Projekt Kilkelly hat der irische Singer-Songwriter Conor Kilkelly mit zahlreichen Musiker*innen aus der Folkszene Dublins und Berlins kollaboriert. In seiner Musik verwebt er unkonventionelle Arrangements mit erzählerischen Texten, die voller Gedanken, Sehnsüchte und unglücklicher Tiefpunkte sind. Das klingt melancholisch, lieblich und teils auch düster. Nach seinem Debütalbum "The Prick & The Petal" wird in diesem Jahr Kilkellys neues Album "Solip" erwartet. Im Garten der Philippuskirche in Leipzig spielt er auf Spendenbasis. Bildrechte: Kilkelly

Weitere Informationen Wann?

5. Juli 2024, 19 Uhr



Wo?

Philippuskirche

Aurelienstraße 54

04177 Leipzig

Seit 2007 machen die vier Musiker der Folk-Rock-Band Brokof gemeinsame Sache. Einem breiteren Publikum wurden die Wahlberliner mit ihrem zweiten Album "Side By Side" bekannt, das von der Kritik hochgelobt wurde. Ihr Folk-Pop hat mal Americana-Anklänge und mal ruhige Singer-Songwriter-Sounds mit durchaus psychedelischen Momenten. Im März haben Brokof mit "Blind Spot On The Bright Side Of Life" ihr fünftes Album veröffentlicht, dessen Songs sie im Objekt 5 in Halle live vorstellen. Bildrechte: Roland Altmann

Weitere Informationen Wann?

12. Juli 2024, 19 Uhr



Wo?

Objekt 5

Seebener Straße 5

06114 Halle

"Gute Musik" – mit diesem Album wurde Sänger Clueso vor 20 Jahren einem größeren Publikum bekannt. Songs wie "Pizzaschachteln", "Kein Bock zu gehen" oder "Wart mal" gehen auch noch heute ins Ohr – auch wenn der gebürtige Erfurter von seinen früheren Hip-Hop-Zeiten längst in die Popwelt gewechselt hat, wird seine Musik von vielen stets für gut befunden. Das beweisen zahlreiche vordere Chartplatzierungen, Preise und Kooperationen mit anderen Bands – nicht zuletzt die im vergangenen Jahr veröffentliche Single "Auch im Bentley wird geweint" mit Deichkind. In Leipzig ist Clueso im Juli auf der EM Fan-Zone kostenfrei auf dem Augustusplatz zu erleben. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Weitere Informationen Wann?

5. Juli 2024, 16 Uhr



Wo?

EM Fan-Zone

Augustusplatz

04109 Leipzig

The Notwist zählen seit mehr als 30 Jahren zu den einflussreichsten Indie-Bands Deutschlands. Die Band um die Brüder Markus und Micha Acher aus Weilheim in Oberbayern schafft einen facettenreichen Breitwandsound, in dem melancholischer Pop, funkelnde Elektronik, hypnotischer Krautrock und schwebende Balladen zusammenfließen. Dabei waren The Notwist in den Jahrzehnten immer experimentell und haben sich immer wieder neu definiert. Ihrer Musik erlauben sie, sich in immer neue, oft unerwartete Richtungen zu entwickeln – wie sie das auch bei Live-Auftritten tun. Im Juli ist die Band endlich wieder im UT Connewitz on Leipzig zu Gast. Bildrechte: IMAGO