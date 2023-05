Der Magdeburger Ehrenbürger und weltbekannte Musiker Menahem Pressler ist tot. Wie die Amerikanische Universität mitteilte, starb er am Samstag im Alter von 99 Jahren in London. Pressler startete seine Karriere als Pianist in den USA, wo er 1955 das Beaux Arts Trio gründete. Das Trio gehörte zu den bedeutendsten der Welt und gab bis zu seiner Auflösung im Jahr 2008 tausende Konzerte.