2008: JAY-Z zu Gast

Es ist das zweite und letzte Jahr des Splash-Festivals auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld. Umso größer ist der Headliner des Wochenendes. JAY-Z gilt damals wie heute als einer der einflussreichsten Hip-Hop-Musiker. "Show Me What You Got" rappt er in der Splash-Playlist.

2009: Neue Heimat in Ferropolis

Nach zwei Jahren auf der Halbinsel in Pouch wechselt das Splash-Festival seinen Standort nach Ferropolis in Gräfenhainichen. Dort findet es bis heute statt. Ein häufiger Gast des Festivals ist Samy Deluxe, der 2009 mit Live-Band beim ersten Splash in Ferropolis auftrat. In der Playlist zu hören mit "Dis wo ich herkomm".

2010: Hip Hop geht auch weiblich

Das Splash war und ist sehr männlich geprägt. Immer wieder treten aber auch bekannte weibliche Hip-Hop-Acts auf. Eine der bekanntesten ist Missy Elliott. Sie gastierte 2010 auf dem Splash als Headliner. Von ihr gibt's in der Playlist "Pass that Dutch".

2011: Neue Ära mit Marteria, Casper, Kraftklub und Co.

Damals spielt er noch am Nachmittag, heute füllt er selbst Stadien und ist Headliner. Marteria aus Rostock tritt beim Splash 2011 nicht nur als Marteria auf, sondern auch als sein Alter Ego Marsimoto - mit grüner Maske und in grünen Rauch gehüllt. "Endboss" gibt's von ihm in der Songchronik.

Rapper Marteria war 2011 noch am Nachmittag zu sehen, hier (2017) ist er bereits Headliner. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

2012: 15 Jahre Splash, 15 Jahre Hip Hop

2012 feiert das Splash-Festival sein 15-jähriges Bestehen. Neben deutschen Acts wie Marsimoto, Kool Savas und Kraftklub, sind auch in diesem Jahr wieder internationale Größen wie Wiz Khalifa, Nas und Mac Miller am Start. Mac Miller steuert in der Playlist seinen Song "Party On Fith Ave" bei.

2013: Splash wird poppiger

Casper war zu diesem Zeitpunkt schon mehrfach auf dem Splash aufgetreten. 2011 veröffentlichte er sein Album "XOXO", was direkt auf Platz 1 der Charts einstieg und deutlich poppiger daherkam als seine bisherigen Hip-Hop-Platten. Beim Splash-Festival 2013 spielt er abends auf der Mainstage und ist das erste Mal Headliner. Ein Höhepunkt ist der Gastauftritt von Rapper Kollegah. In der Playlist: "Jambalaya".

2014: Weltmeisterliches Wochenende

Am Splash-Wochenende 2014 wird die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister. Auf mehreren Bühnen wird das Spiel gegen Argentinien übertragen und es herrscht Feierstimmung. Im Anschluss ist Wiz Khalifa der Headliner des Wochenendes. Seinen Song "We Dem Boyz" gibt's in der Playlist.

2015: A$AP Rocky gratuliert zum 18. Geburtstag

Das Splash wird volljährig und feiert das mit 20.000 Gästen am angestammten Ort in Ferropolis. Einer der Höhepunkte des Festivals ist der Auftritt von A$AP Rocky, einem in der Szene gefeierten US-Rapper. In der Splash-Playlist vertreten mit "Canal St. (feat. Bones)".

2016: Die Beginner sind back

Die Beginner sind zurück auf dem Splash-Festival und präsentieren bei ihrem Auftritt Songs von ihrem neuen Album "Advanced Chemistry" und natürlich auch Klassiker. Höhepunkt des Auftritts ist die Performance von "Ahnma" mit dem Rapper Gzuz. Den Song gibt's auch in der Playlist.

Einer der Höhepunkte im Jahr 2016: Die Beginner treten wieder auf dem Splash auf. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

2017: SXTN sind gefeierte Newcomer

Der 20. Geburtstag des Splash-Festivals wird eröffnet von SXTN, einem deutschen Hip-Hop-Duo aus Berlin. Die Rapperinnen Juju und Nura rappen provokante Texte und bringen das Splash früh an diesem Wochenende das erste Mal zum Kochen. Passenderweise heißt ihr Song "Von Party zu Party".

2018: Zwei alte Bekannte

Beim Splash-Festival 2018 treten Sido und Savas gemeinsam auf. Die beiden haben eine lange Splash-Historie. Mit ihrem 2017 veröffentlichten gemeinsamen Album "Royal Bunker" erreichten sie Platz 1 der Charts und auch vor der Mainstage werden die beiden vom Publikum gefeiert. "Jedes Wort ist Gold wert" ist in der Playlist zu finden.

2019: Mehr Publikum als je zuvor

Das Splash knackt im Jahr vor der Pandemie den Besucherrekord und beherbergt 30.000 Hip-Hop-Fans in Ferropolis. Mit dabei ist Trettmann. Der Chemnitzer Rapper ist seit vielen Jahren oft gesehener Gast auf dem Splash. Bei seinem Auftritt verkündet er sein neues Albumrelease: "Trettmann" sollte wenige Monate später erscheinen. In unserer Song-Chronik ist er mit "Bye Bye aka Delicious" vertreten.

Trettmann ist als Chemnitzer seit den Anfangstagen des Splash-Festivals mit dabei. Bildrechte: IMAGO / Hartmut Bösener

2022: Starkes Comeback

Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 das Splash-Festival aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, gibt es im Jahr 2022 gleich zwei Splash-Wochenenden, das "Red Weekend" und das "Blue Weekend".