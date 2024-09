Besuchen Sie uns einen Tag lang im Medienhaus in Halle, blicken Sie uns bei unserer Arbeit über die Schulter und fragen Sie uns Löcher in den Bauch! Unsere Redaktionsleiter*innen kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Seien Sie live dabei, wie Radiosendungen entstehen und moderiert werden, lernen Sie die Musikredaktion kennen und wie Songs ihren Weg ins Programm finden.



Zudem können Sie exklusiv bei einer Hörspiel-Produktion einer der erfolgreichsten MDR Podcasts dabei sein, nämlich "Figarinos Fahrradladen". Und das Highlight: Seien Sie live dabei, wie die Radiosendung "MDR KULTUR – Redaktion im Dialog" entsteht und werden Sie sogar ein Teil davon. Gehen Sie ab 18.05 Uhr On Air, stellen Ihre Fragen und erleben aus der Perspektive der Sendungsmacher*innen, wie sich Liveradio anfühlt.