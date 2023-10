Zu Besuch bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK: Am 9. Oktober war in den Redaktionsräumen am Leipziger Augustusplatz Einiges los. Interessierte konnten am Programmachen-Tag 2023 hinter die Kulissen der Sender blicken und sich einen Nachmittag als "Programmmacher" ausprobieren. Dabei konnten die Gäste etwa einem Toningenieur bei der Arbeit über die Schulter schauen, miterleben, wie eine Moderation entsteht, auch selbst in ein Mikrofon sprechen und die eigene Stimme in einer Aufnahme hören.