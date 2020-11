Der Stiftungssitz des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg. Bildrechte: dpa

Die Provenienzforschung in Museen und Sammlungen ist noch ein relativ junges Feld. An Bedeutung gewann sie vor allem 1998 mit der Unterzeichnung der sogenannten Washingtoner Erklärung. 44 Staaten hatten sich darauf geeinigt, während der Zeit des Nationalsozialismus entzogene Kunstwerkte ausfindig zu machen und sie den rechtmäßigen Eigentümern oder ihren Erben zurückzugeben. Die zwischen 1933 und 1945 verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgüter gingen meist in den Bestand privater oder öffentlicher Sammlungen über.



Such- und Fundmeldungen solcher Kunstwerke werden in der öffentlichen Datenbank Lost-Art gesammelt. Die Online-Plattform wird vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste mit Sitz in Magdeburg betrieben. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste wurde 2015 von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden gegründet. Es versteht sich als Mittler. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Museen, Bibliotheken und Archive. Sie vergeben zudem Fördergelder für Forschungsprojekte.