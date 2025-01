Seit Monaten wird der Mensch gesucht, der im Lotto auf die richtigen Zahlen gesetzt hat und nun 162 Millionen Euro gewonnen hat. Als Richard Carré seinen Freunden und Verwandten gesteht, dass er der gesuchte Gewinner ist, beginnen alle Beziehungen zu bröckeln: Die Mutter verlangt Schadenersatz, für den schon im Mutterleib verstorbenen Zwilling von Richard und der beste Freund Hardy kann nicht aufhören, sich zu beschweren. Doch Richard wüsste gar nicht, wozu er so viel Geld braucht, auch auf Weltverbesserungsvorschläge seiner Frau will er nicht eingehen. Die Stärke des Stücks "Nein zum Geld" der französischen Autorin Flavia Coste liegt in der Perfektion, in der die vier Figuren umeinander kreisen und niemand die Oberhand gewinnt. Das Team des Chemnitzer Fritz Theaters verkörpert die Charaktere gekonnt und läuft zur Hochform auf, erklärt der Kritiker Matthias Zwarg in der "Freien Presse": "Ein großartiges Stück, Unterhaltung auf höchstem Niveau, hervorragend umgesetzt." Bildrechte: Josefin Kuschela

Weitere Informationen "Nein zum Geld"

Schwarze Komödie von Flavia Coste



Adresse:

Fritz Theater

Kirchhoffstraße 34-36

09117 Chemnitz



Dauer: 90 Minuten, keine Pause



Termine:

3. Januar, 20 Uhr

4. Januar, 20 Uhr

5. Januar, 16 Uhr

9. Januar, 19 Uhr

10. Januar, 20 Uhr

11. Januar, 20 Uhr

Dora zieht gemeinsam mit ihrem Hund von Berlin ins Brandenburger Land und baut dort ein Haus. Dabei ist die Stadtfrau etwas überfordert von der neuen Nachbarschaft: Am schlimmsten ist vielleicht Gote, der sich zwar rührend um seine Tochter kümmert, aber auch immer wieder mit Gewalt droht und ein strammer Nazi ist. Dennoch finden die beiden irgendwann einen Draht zueinander. Doch auch die anderen Menschen im Dorf haben so ihre Macken und auch Bracken selbst ist ein schwieriger Ort, in dem es nicht mal eine Bäckerei gibt. Mit ihrem Roman "Über Menschen" wirft die Autorin Juli Zeh einen ungeschönten Blick in die Provinz und hinterfragt die gefestigten ideologischen Grenzen von Menschen. Jan Jochymski überträgt die Handlung am Theater Plauen-Zwickau wunderbar auf die Bühne. Theaterkritiker Maurice Querner erzählt in der "Freien Presse" begeistert, wie Ute Menzel den Hund spielt und sich mit der Hauptfigur, gespielt von Julia Hell, den Romantext aufteilt. Doch auch das restliche Ensemble kann überzeugen, vor allem Stephan Schäfer schafft es, den Nazi Gote mit viel Ambivalenz zu spielen. Bildrechte: André Leischner

Weitere Informationen "Über Menschen"

nach dem Roman von Juli Zeh



Adresse:

Vogtlandtheater

Theaterplatz

08523 Plauen



Dauer: 150 Minuten, eine Pause



Termine:

10. Januar, 19:30 Uhr

Das Universum ist so groß, dass theoretisch alles passieren kann. Es ist auch möglich, dass ein zehnjähriger Junge in seiner Küche in irgendeiner Kleinstadt am Kopf von einem Meteoriten getroffen wird. Das ist Alex Woods widerfahren, der seitdem nicht nur mit dem Erwachsenwerden zurechtkommen muss, sondern auch mit Epilepsie. Dann lernt er den todkranken Mr. Peterson kennen. Die beiden teilen die Begeisterung für den Ausnahme-Autor Kurt Vonnegut und die Faszination für seine Alien-Rasse der Tralfamadorianer verbindet. Am Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz wurde der Roman von Gavin Extence in der Fassung von Marisa Wendt auf die Bühne gebracht. Natürlich kommt in der kurzen Inszenierung nicht jedes Detail aus dem Buch zur Geltung, bedauert der Kritiker Georg Kasch auf "nachtkritik", doch er ist begeistert von den Bildern, die auf der Bühne entstehen: Am Anfang hängen zahlreiche Gegenstände von der Decke, wie ein fragiles Perpetuum mobile. Denn letztlich geht es darum, was im Leben gewiss ist und wie man der Zukunft offen entgegenblickt. Bildrechte: Dirk Rückschloß / Pixore Photography