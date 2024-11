Sie ist vielleicht eine der düstersten Gestalten der Theatergeschichte und fasziniert seit der griechischen Antike zahlreiche Kunstschaffende: Medea hat dem Helden Jason geholfen, das Goldene Vlies zu finden und hat sich damit von ihrer eigenen Familie abgewandt. Sie flieht also mit dem Abenteurer, in den sie sich verliebt hat, auf seinem Schiff. In Korinth will Jason jedoch die dortige Königstochter heiraten. Für Medea würde das bedeuten, dass man ihr ihre Kinder nimmt und sie verbannt – die nicht mehr nach Hause kann. In Freiberg kommt der antike Klassiker relativ schlicht, aber in symbolisch aufgeladener Ausstattung auf die Bühne: Die Figuren tragen militärisch anmutende Kleidung und wühlen sich durch den Dreck. Regisseur Stephan Bestier will vor allem zeigen, wie Medea sich schließlich zu ihrer Rache durchringt: Sie will Jason das gleich antun, was er ihr antun wollte und alle töten – auch die eigenen Kinder. Dabei wird sie unterstützt von einem Chor aus Frauen, was der Inszenierung dann doch einen sehr aktuellen Bezug gibt: Wie können Frauen sich von einem Mann lösen, der sie hintergeht und weiter Macht über sie ausübt? Sarah Hofmann ist in der "Freien Presse" nicht nur von Natalie Renaud-Claus in der Rolle der Medea überzeugt, sondern von der gesamten Produktion: "Eine gelungene, ästhetische, spielgewaltige und inhaltlich ambivalente Inszenierung, die Theaterfans auf keinen Fall verpassen sollten."

Eine gedrungene Figur sitzt auf dem etwas wacklig wirkenden Rollstuhl. Sie hat ein großes rundes Gesicht, dessen Züge hängen, von der Zeit nach unten gezogen werden. Das ist Brigitte. Sie weiß, dass sie bald sterben wird und will vorher noch ihre Erinnerungen versammeln. José Antonio Puchades und Julieta Gascón Roque verkörpern die junge Brigitte und ihren damaligen Liebhaber. In ihrem stummen Spiel und Tanz wirken sie manchmal selbst wie Puppen, ihre Bewegungen sind kantig, aber auch sehr genau gesetzt. Ihre strahlenden Gesichter zeugen von schönen Momenten. Doch manchmal stocken die Bewegungen, geraten die beiden aneinander, wenn Brigitte kurz verwirrt ist. Zwischendurch drückt sie auf ihr Herz, um sicherzugehen, dass es noch schlägt. Schließlich führen sie ihre Erinnerungen in ihre Kindheit, eine kleine Puppe, die ähnlich und doch anders verletzlich ist als die alte Brigitte. "La derniere danse de Brigitte" ist ein Abend ohne Worte, aber mit einem großen Thema. Bildrechte: André Wirsig

Der Abend "Kaleidoskop" versammelt vier unterschiedliche Choreografien, in denen das Chemnitzer Ballett verschiedene Seiten zeigen kann. Fabrice Guillot lässt das Ensemble an Seilen hoch über der Bühne tanzen. In "Septem" versucht Yuri Zhukov die Stärken der Tänzerinnen und Tänzer herauszuarbeiten und zu kombinieren, sodass ein bemerkenswerter Flow entsteht. Der Choreograf Tú Hoàng hat sich von der Club-Kultur inspirieren lassen. Und schließlich lädt uns Andonis Foniadakis in immer neue Traumbilder ein. Die Kritikerin Katharina Leuoth lässt in der "Freien Presse" sich immer wieder von dem Abend begeistern, von der Virtuosität des Ensembles und den starken Bildern der Choreografien. Ihrer Meinung nach lohnt sich schon wegen des vierten Stücks "Dream Wave" der Besuch. Bildrechte: Ida Zenna

Die Kritik ist begeistert und fasziniert: Sie haben es schon wieder geschafft. Seit einigen Jahren macht das Eduard-von-Winterstein-Theater überregional mit selten gespielten und fast vergessenen Musiktheaterwerken auf sich aufmerksam. Auch mit "Satanella", nach "Falstaff" die zweite Wiederentdeckung aus der Feder von Michael William Balfe am erzgebirgischen Theater. Darin geht es um einen Dämon, der eigentlich einen verschuldeten Spieler verführen soll und sich aus Versehen richtig verliebt. Die Musik von Balfe dafür sei "phantastisch", meint der Kritiker Joachim Lange in "Die deutsche Bühne", "in ihrer melodischen Opulenz und Eingängigkeit". Auch szenisch kann das Winterstein-Theater überzeugen: Sie bauen rund um die märchenhafte Handlung einen Rahmen, der von einem Mann erzählt, der sich die Schuld am Tod seiner Verlobten gibt. Deswegen überzeugt die Inszenierung mit düsteren und überzeugenden Bildern. "Das gelingt in Annaberg faszinierend, unterhaltsam und echt prickelnd", meint der Kritiker Roland Dippel in "Concerti". Bildrechte: Dirk Rückschloß