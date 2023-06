Die gebürtige Berlinerin war vor allem für ihre Darstellung von Operettenrollen bekannt, wie zum Beispiel Adele in der "Fledermaus" und Christel in "Der Vogelhändler". Darüber hinaus konnte man sie auch in Opernrollen erleben, wie zum Beispiel als Ännchen in "Der Freischütz" und Gretel in "Hänsel und Gretel".

Nach ihrem Ausscheiden aus dem Ensemble im Jahr 1992 wurde Hildegard Wiczonke immer wieder als Gast engagiert und trat in verschiedenen Produktionen auf. Sie sang unter anderem die Rolle der Mrs. Higgins in "My Fair Lady" und Madame Thenardier in "Les Misérables". Selbst im hohen Alter blieb sie künstlerisch aktiv und trat mit kleinen Programmen vor ihrem Publikum auf. Ihre letzte Rolle am Dessauer Theater war im Jahr 2007 die der Madame Beaubuisson in der Operette "Der Opernball".