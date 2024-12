Waren sie die Beatles der Lausitz? Sicherlich ist dieser Vergleich etwas hochgegriffen und dennoch nicht ganz unrichtig. In den 60er-Jahren schlossen sich vier junge Sorben zusammen und bildeten die Band Hercy – sorbisch für Volksmusik. Für das Volkstheater in Bautzen hat Lubina Hajduk-Veljkovićowa die Geschichte der Gruppe recherchiert und für die Bühne bearbeitet. Das Stück "Auf der Rückseite des Mondes" erzählt von der Begeisterung für Musik und der Faszination für die Eroberung des Weltraums. Geschickt wird aber auch die Enge der DDR deutlich, in der die Band wirkte. Dabei überrascht das Ensemble in Bautzen mit musikalischen Qualitäten. Die Geschichte der Band wird auf der Bühne, "so fluffig neu erzählt, dass kaum Langeweile aufkommt", meint in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" der Kritiker Andreas Herrmann.

Wie können wir heute über Krieg ins Gespräch kommen? Das Thema ist uns wieder so nah gerückt, dass es gleich bedrückend oder erdrückend wirken kann. Aber wir müssen – gerade mit jüngeren Menschen – darüber sprechen. Die Koproduktion "Der Koch und der halbe Soldat" des Dresdner Theaters junge Generation und des Theaters Laika bietet dafür eine gute Gelegenheit. Darin haben Jo Roets und Greet Vissers zwei Bücher von Benny Lindelauf verwoben: Die älteren Geschwister von Georgie müssen in den Krieg ziehen. Während die Eltern alles vorbereiten, soll das jüngste Kind mit einer Geschichte abgelenkt werden. Diese spielt in einem Land, in dem sich ein königliches Zwillingspaar bekriegt und wo der Koch Tortot sich durchschlägt. Eigentlich ist er ein harter Typ, bis ein Kind nach seinen Geschwistern sucht. Immer wieder vermischen sich die Ebenen, sodass das Sprechen über Krieg selbst zum Thema wird, gleichzeitig überrascht die Inszenierung auch mit zahlreichen Einfällen, die man hören, sehen und sogar schmecken kann. Bildrechte: Klaus Gigga

Auch den hohen deutschsprachigen Klassikern ist der Rausch nicht fremd: Die Inszenierung "Droge Faust" der Dresdner Bürgerbühne nimmt den Schulschreck von Goethes Versdrama als Grundlage, um über Drogen nachzudenken: Da wird in Auerbachs Keller dem Alkohol gefrönt, der Erdgeist spricht über die Ursprünge von Drogen, Grete nimmt MDMA und auf dem Brocken schwankt die Bindung zur Realität. In dem Text von Janette Mickan sind auch zahlreiche Interview-Aussagen eingeflossen, beispielsweise von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Regisseurin Hanna Müller ist es gelungen, die 13 Jugendlichen, mit denen sie dieses Projekt realisiert hat, zu einem echten Kollektiv zu machen: Immer wieder sprechen sie Passagen als Chor, tanzen und lassen ihre Körper von unwillkürlichen Bewegungen (Kontrollverlust und Drogen gehören schließlich zusammen) leiten. Kritiker Tobias Prüwer zeigt sich in "Die deutsche Bühne" begeistert von der Leistung des jungen Ensembles auf der Bühne und schätzt es, dass der Abend auf den Zeigefinger verzichtet, dem Thema offen, aber nicht verharmlosend begegnet.

Ein Land, in dem Kinder nicht altern und fliegen können – dahin führt Peter Pan das Mädchen Wendy und ihre Brüder. Doch natürlich ist auch diese Welt nicht ohne Sorgen: Denn Käpt’n Hook will sich an Peter Pan rächen. Und dann drängt noch die Frage, ob man wirklich immer Kind bleiben will. Der legendäre Komponist Leonard Bernstein hat das berühmte Kinderbuch mit eigenen Texten vertont. Seine Version lebt von der Energie klassischer Broadway-Musicals und charakterlichem Tiefgang. Nach einigen Mühen konnten das Görlitzer Choreografen-Duo Dan Pelleg und Marko E. Weigert die Geschichte von "Peter Pan" als Tanzstück auf die Bühne bringen. Ein Theaterspaß, wie auch MDR KULTUR-Reporter und Theaterkritiker Wolfgang Schilling in einem Hintergrundbericht erzählt. Bildrechte: Pawel Sosnowski

Dem Winter wohnt immer etwas Melancholisches inne, erinnert er uns in Mitteleuropa doch daran, dass alles vergänglich ist, dass uns der Tod immer begleitet. Das betont auch die Regisseurin Barbora Horáková Joly in ihrer Inszenierung der berühmten Verdi-Oper "La Traviata". Von Anfang an schaut Violetta vom Sterbebett auf ihr Leben zurück, ein Leben, das sie in vollen Zügen genossen zu haben scheint. Violetta war der Star des Cabarets, im Zentrum der Aufmerksamkeit – doch der Tod lauert ständig im Dunkeln. Alfredo, ihr Liebhaber, wird dabei zum Spielball des Schicksals, als sein Vater seine Beziehung beendet. Kritikerin Nicole Czerwinka ist in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" begeistert, wie die Inszenierung die menschlichen Feinheiten genau ausleuchtet. Das liegt auch am ausdrucksstarken Ensemble, angeführt von Nina Minasyan als Violetta. Bildrechte: Ludwig Olah

Es muss ein Märchen sein: Ein Despot und Diktator bezichtigt seine Frau und einen befreundeten Herrscher, ihn zu betrügen. In seinem Wahn tötet und verbannt er seine Familie. Doch Jahre später trifft er seine Tochter wieder, die nun den Sohn seines Herrscherfreundes heiraten will. Und für den König Leontes ist es die Möglichkeit für Reue. "Es zeigt, wie Macht, Fehlentscheidung und Reue funktionieren können", wird Frank Söhnle in einem Bericht der "Sächsischen Zeitung" zitiert. Der bekannte und erfahrene Regisseur für Figuren- und Puppentheater inszeniert in Bautzen Frank Fühmanns Fassung des Shakespeare-Stückes – in dem die Zeit, die alles heilen kann, selbst eine große Rolle spielt – als Marionetten-Theater. Dafür wurden am Haus zwölf Puppen voll märchenhafter Persönlichkeit gebaut. Bildrechte: Roman Koryzna

Was braucht es, um ein richtiger Künstler beziehungsweise eine richtige Künstlerin zu sein? Ist es Handwerk, Inspiration oder Verlusterfahrung? Die Idee, dass Leid große Kunst hervorbringen kann, ist alt und in gewisser Weise nachvollziehbar. Auch die Oper "La Bohème" erzählt davon, wie junge Künstler dieses Leid erfahren: Der Dichter Rodolfo und der Maler Marcello leben in Paris in großer Armut, sodass sie im Winter kaum heizen können. An einem Nachmittag lernt Rodolfo dann Mimi kennen und lieben. Daraus entsteht Drama und Tragödie, denn die beiden trennen sich und sehen sich erst wieder, als Mimi im Sterben liegt. Die Inszenierung der jungen Regisseurin Andrea Tortosa Baquero stellt genau diese Beziehung zwischen Leben und Kunst in den Mittelpunkt: Die Szene spielt auf einem Podest, die Bühne oder Ausstellungsplateau sein könnte. Sie will zeigen, wie die jungen Menschen durch den Tod wachsen und wie hart das Leben für die Kunst ist. Auch dank der emotionalen Musik von Giacomo Puccini rührt diese Opern-Produktion zu Tränen. Bildrechte: Pawel Sosnowski