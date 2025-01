Dr. Falke sinnt auf Rache, nachdem sein Jugendfreund Gabriel von Eisenstein ihn nach einer durchzechten Nacht in peinlicher Verkleidung (in diesem Fall als fledermaushafte Comicfigur) zurückließ. Also rät er ihm, eine Party zu besuchen, um nochmal Spaß zu haben, bevor er einen Gefängnisstrafe antreten soll. Eisensteins Frau hat unterdessen eine Affäre mit einem Gesangslehrer. Um ungestört zu sein, glaubt sie sogar den Ausreden des Dienstmädchens Adele und gibt dieser frei. Schließlich treffen sich alle bei der großen Maskenparty von Prinz Orlowsky, wo es zu zahlreichen Verwechslungen kommt. Es ist ein "Fest der Sinne", begeistert sich die Kritikerin Nicole Czerwinka in den "Dresdner Neuesten Nachrichten": "Dem enthusiastischen Ensemble sei Dank bleibt der Abend in jedem Fall als theatraler Augenschmaus mit musikalischen Evergreens in Erinnerung." Bildrechte: René Jungnickel

Weitere Informationen "Die Fledermaus"

Operette von Johann Strauss



Adresse:

Theater Meißen

Theaterplatz 15

01662 Meißen



Dauer: 190 Minuten, eine Pause



Termine:

2. Februar, 16 Uhr

In der katholischen Lehre galten die Todsünden als Charaktereigenschaften, die Menschen zu sündhaftem Leben verleiteten, beispielsweise Maßlosigkeit oder Zorn. Mit diesem Konzept haben sich auch die Theatergrößen Kurt Weill und Bertolt Brecht, deren "Dreigroschenoper" Theatergeschichte geschrieben hat, beschäftigt, kurz bevor sie vor den Nazis in die USA flohen. Gemeinsam erzählen sie die Geschichte von zwei Annas, die durch amerikanische Metropolen reisen, um Geld für das familiäre Eigenheim zu verdienen – wobei sie mit den Todsünden konfrontiert werden. In der Dresdner Staatsoperette werden die Großstädte von einem labyrinthischen Gerüst symbolisiert. Choreograf und Regisseur Jörn-Felix Alt inszeniert darin revueartig Bilder von Menschenmengen, durch die sich die Annas kämpfen müssen, um am Ende an der Spitze zu stehen. "Die Inszenierung bleibt so der Geschichte treu und übersetzt sie mit viel Power in zeitgemäße Bilder aus den Hinterzimmern der Unterhaltungsindustrie“, urteilt Torben Ibs auf "tanznetz". Bildrechte: Pawel Sosnowski

Als Antwort und Gegenstück hat die Staatsoperette den Leipziger Stepptänzer Sebastian Weber und seine Company eingeladen, das Stück "100 Leidenschaften" zu entwickeln. Konrad Kosseleck hat dafür starke Musik geschaffen, die wie Filmmusik und Klangteppich wirkt, die unterschiedlichsten Stile bedient und sich wunderbar mit den Sounds des Tanzes vermischt. Webers Ensemble wird eins mit der Musik und aus der Menge entwickeln sich immer wieder Solo-Momente, in denen die Tanzenden ihre ganze Kunst unter Beweis stellen und zeigen, was sie bewegt. "Da wird auch nicht vor der großen Geste des Ausdruckstanzes zurückgeschreckt. Und die Sache funktioniert hervorragend", meint Kritiker Rico Stehfest in den "Dresdner Neuesten Nachrichten". Bildrechte: Pawel Sosnowski

Weitere Informationen "Die sieben Todsünden"

Ballett mit Gesang von Kurt Weill und Bertolt Brecht

"100 Leidenschaften"

Eine performative Antwort der Sebastian Weber Dance Company mit Musik von Konrad Koselleck



Adresse:

Staatsoperette Dresden

Kraftwerk Mitte 1

01067 Dresden



Dauer: 125 Minuten, eine Pause



Termine:

13. Februar, 19:30 Uhr

14. Februar, 19:30 Uhr

25. Februar, 19:30 Uhr

Die Nazis haben für Veränderung und Verschlechterung gesorgt, unter anderem haben sie so viele kluge und kreative Menschen aus Deutschland vertrieben. Zu ihnen gehörten auch Bertolt Brecht und seine Mitstreitenden. Auch Hanns Eisler, Komponist der DDR-Hymne und Namensgeber der weltweit renommierten Musikhochschule in Ost-Berlin, ging in die USA. Dort fühlte er sich jedoch nie wirklich zu Hause. Mit dem Stück "Eisler – Lost in Hollywood" erzählt die Compagnie Freaks und Fremde am Dresdner Societaetstheater aus dem Leben des Komponisten. Kleine Puppen von Eisler und Brecht sitzen da zusammen im Zigarettenrauch und reden über die Welt, währenddessen flimmern im Hintergrund historische Filmaufnahmen und die Performer Sabine Köhler und Heiki Ikkola singen gekonnt die Lieder von Hanns Eisler. Vor allem mit der Musik gelingt es, die triste Stimmung und die Niedergeschlagenheit des Künstlers einzufangen. "Immer dann, wenn sich die komplexen Lieder, Texte und Videos überlagern, entstehen besondere Welten, die Eislers Lost-Sein in der Welt verdeutlichen. Die Gruppe Cie. Freaks und Fremde haben einen temporeichen, unterhaltsamen Abend gebaut, der die Ambivalenz von Eislers Figur erzählt. Und damit ein inspirierendes, szenisches Denkmal setzt für einen wichtigen Zeitgenossen des vergangenen Jahrhunderts, der immer wieder gegen den Faschismus angesungen hat", schreibt der Kritiker Vincent Koch auf "Fidena".

Weitere Informationen "Eisler – Lost in Hollywood"



Adresse:

Societaetstheater

An der Dreikönigskirche 1a

01097 Dresden



Dauer: 90 Minuten, keine Pause



Termine:

14. Februar, 20 Uhr

Waren sie die Beatles der Lausitz? Sicherlich ist dieser Vergleich etwas hochgegriffen und dennoch nicht ganz unrichtig. In den 60er-Jahren schlossen sich vier junge Sorben zusammen und bildeten die Band Hercy – sorbisch für Volksmusik. Für das Volkstheater in Bautzen hat Lubina Hajduk-Veljkovićowa die Geschichte der Gruppe recherchiert und für die Bühne bearbeitet. Das Stück "Auf der Rückseite des Mondes" erzählt von der Begeisterung für Musik und der Faszination für die Eroberung des Weltraums. Geschickt wird aber auch die Enge der DDR deutlich, in der die Band wirkte. Dabei überrascht das Ensemble in Bautzen mit musikalischen Qualitäten. Die Geschichte der Band wird auf der Bühne, "so fluffig neu erzählt, dass kaum Langeweile aufkommt", meint in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" der Kritiker Andreas Herrmann.

Weitere Informationen "Hercy"

Die Geschichte der Bautzener Beat-Band HERCY von Lubina Hajduk-Veljkovićowa



Adresse:

Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen

Seminarstraße 12

02625 Bautzen



Dauer: 180 Minuten, eine Pause



Termine:

25. Januar, 19:30 Uhr

Ein Land, in dem Kinder nicht altern und fliegen können – dahin führt Peter Pan das Mädchen Wendy und ihre Brüder. Doch natürlich ist auch diese Welt nicht ohne Sorgen: Denn Käpt’n Hook will sich an Peter Pan rächen. Und dann drängt noch die Frage, ob man wirklich immer Kind bleiben will. Der legendäre Komponist Leonard Bernstein hat das berühmte Kinderbuch mit eigenen Texten vertont. Seine Version lebt von der Energie klassischer Broadway-Musicals und charakterlichem Tiefgang. Nach einigen Mühen konnten das Görlitzer Choreografen-Duo Dan Pelleg und Marko E. Weigert die Geschichte von "Peter Pan" als Tanzstück auf die Bühne bringen. Ein Theaterspaß, wie auch MDR KULTUR-Reporter und Theaterkritiker Wolfgang Schilling in einem Hintergrundbericht erzählt. Bildrechte: Pawel Sosnowski